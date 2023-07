Renault-Nissan | siglati gli accordi definitivi per l’Alleanza I giapponesi investono in Ampere

(Di mercoledì 26 luglio 2023), la divisione destinata ai veicoli elettrici e al software in Europa presentata dal Ceo del gruppoLuca de Meo lo scorso novembre, prende forma. Già in autunno il manager italiano aveva chiarito che il colosso statunitense Qualcomm Technologies (direttamente o attraverso una controllata) avrebbe investito nel progetto. Oggi, con l’ufficializzazione dell’intesa definitiva prevista dall’accordo quadro vincolante siglato e annunciato il 6 febbraio tra la società francese eMotor Co, è arrivata anche la conferma della partecipazione del costruttore giapponese. Il colosso di Yokohama si è impegnata a investire fino a 600 milioni di euro in, società della quale sarà “investitore strategico” con un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.è destinata alla quotazione ...

3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Economia e MercatoArticoloadotta lo standard di ricarica di Tesla nel Nord America 6 19 Luglio 2023... con il potenziale di generare centinaia di milioni di valore per, Mitsubishi e gli stakeholder. Ci danno lagilita' strategica di cui abbiamo bisogno piu' che mai in un ambiente in ......una base solida per rilanciare le nostre attività sui mercati chiave a livello mondiale con un potenziale di generazione del valore che si aggira su centinaia di milioni per, ...

Renault e Nissan, accordo definitivo per la nuova alleanza tra i due gruppi Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Definiti i nuovi accordi reciproci per Renault Group e Nissan, che proseguono nell'Alleanza, un'unione di intenti strategica per il loro rafforzamento nel mercato ...