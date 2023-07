Renault-Nissan - Firmati gli accordi definitivi per il riequilibrio l' Alleanza

(Di mercoledì 26 luglio 2023)hanno firmato gliper avviare un nuovo capitolo della loroultraventennale e, soprattutto, procedere con un "" dei poteri e delle sfere di influenza all'interno del sodalizio. Le intese, frutto di diversi mesi di negoziati e basate sui contratti preliminari sottoscritti all'inizio dell'anno, riguardano tre direttrici operative: progetti di collaborazione ad alto valore aggiunto in India, America Latina ed Europa; una maggiore "flessibilità" strategica (i partner potranno o meno aderire a determinate iniziative senza alcun obbligo o costrizione); revisione delle partecipazioni incrociate e della goverance. Ampere e revisione delle quote. Tra i progetti ad alto valore aggiunto rientrano, per esempio, le strategie nel campo ...

Questo investimento fa parte di un nuovo accordo quadro sull'alleanza, presentato a febbraio e la cui versione definitiva e' stata ora firmata; la finalizzazione dell'accordo ...... con il potenziale per generare valore nell'ordine di centinaia di milioni per, Mitsubishi e i nostri ...... con il potenziale per generare valore nell'ordine di centinaia di milioni per, Mitsubishi e i nostri stakeholder". Questi accordi ci danno l'agilità strategica di cui abbiamo bisogno ...

I due partner aprono un nuovo capitolo della loro collaborazione ultraventennale, con nuovi progetti e una revisione della governance e delle partecipazioni incrociate ...Nissan investirà 600 milioni di euro in Ampere, la società "elettrica" dei francesi. Partecipazioni paritetiche al 15%, il resto in un trust ...