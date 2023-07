Renault e Nissan raggiungono intesa definitiva su nuovo assetto

... con il potenziale di generare centinaia di milioni di valore per, Mitsubishi e gli stakeholder. Ci danno l'agilità strategica di cui abbiamo bisogno più che mai in un ambiente in ...Arriva l'atteso (e rimandato) aggiornamento del patto industriale e societario tra. La casa giapponese si impegna a investire 600 milioni nella nuova divisione di veicoli elettrici lanciata dalla casa francese, a sugellare l'alleanza. Nella revisione dell'intesa (...hanno firmato gli accordi definitivi per avviare un nuovo capitolo della loro Alleanza ultraventennale e, soprattutto, procedere con un 'riequilibrio' dei poteri e delle sfere di ...

Renault e Nissan, accordo definitivo per la nuova alleanza tra i due gruppi Il Sole 24 ORE

Milano, 26 lug. (askanews) - Renault e Nissan firmano gli accordi 'definitivi' sul riassetto dell'alleanza tra le case automobilistiche (a ...I due partner aprono un nuovo capitolo della loro collaborazione ultraventennale, con nuovi progetti e una revisione della governance e delle partecipazioni incrociate ...