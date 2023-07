Renato Brunetta indagato per falso e finanziamento illecito

Secondo Repubblica, sono queste le ipotesi di reato per le quali sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. Storico esponente e attuale presidente del Cnel, il Consiglio ...L'ex ministroè indagato per falso e finanziamento illecito. I carabinieri stanno cercando di far luce su un'operazione sospetta:era socio di un'azienda di prodotti sanitari insieme alla ...L'ex ministrorisulta indagato per i reati di falso e finanziamento illecito ai partiti. L'indagine della procura di Roma riguarda la cessione per 60 mila euro delle quote di una società di prodotti ...

L'indagine su Renato Brunetta per falso e finanziamento illecito ai partiti Open

ROMA. È finito nel registro degli indagati per finanziamento illecito ai partiti e falso Renato Brunetta, attuale presidente del Cnel, accusato dalla procura di Roma per un fatto accaduto quando era ...L'ex ministro Renato Brunetta è indagato per falso e finanziamento illecito. I carabinieri stanno cercando di far luce su un'operazione sospetta: Brunetta era socio di un'azienda di prodotti sanitari ...