Regione Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per i danni del maltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)quantifica la conta deicausati dalche ha flagellato il territorio nei giorni scorsi: “Ad oggi – scrive Fontana – risulta una prima stima di oltre 41,4 milioni di euro di cui 24,7 per il comparto pubblico e 16,7 per il comparto privato, ma mancano ancora le segnalazioni degli eventi degli ...

Laha formalizzato la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza Forti raffiche di vento, fulmini e grandine: un violento temporale si è abbattuto su Milano nella notte ...In collaborazione con Anpit Bergamoha introdotto un'importante iniziativa volta a promuovere la formazione continua e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese lombarde e dei liberi professionisti. L'...In, l'atto firmato dal governatore della, Attilio Fontana, fa riferimento "agli eventi meteorologici avversi di significativa intensità che hanno causato danni intensi e dissesti ...

Maltempo, formalizzata la richiesta per lo stato di emergenza in Lombardia Lombardia Notizie Online

Saronno inoltra a Regione Lombardia le richieste di risarcimento per i danni causati dal maltempo del 24 luglio ...Una 16enne uccisa da un albero in un campo scout nel Bresciano. Tre persone vittime delle fiamme nei roghi a Palermo e in Sicilia, una nel Reggino ...