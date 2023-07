“Regalava” insider trading ad amanti e amici | incriminato il proprietario del Tottenham

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un diamante sarà pure per sempre, ma vuoi mettere una bella informazione riservata per lucrare in Borsa? L’è la nuova frontiera del romanticismo. E’ illegale, però. E infatti ildelJoe Lewis dovrà adesso rispondere dell’accusa di “aver orchestrato uno sfacciato piano di”, negli Stati Uniti. Lo ha annunciato, addirittura con un video il procuratore federale Damian Williams. Il miliardario britannico è accusato di utilizzare informazioni privilegiate per “fare regali ai suoie alle sue”. Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Joseph Lewis pic.twitter.com/9rGTTYVx6h — US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 25, 2023 “Sosteniamo che, per anni, Joe Lewis abbia abusato del suo ...