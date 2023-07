Reato di negazionismo climatico | l’effetto boomerang sui social

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È passata una settimana dalla proposta di legge che il deputato e co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli ha annunciato di voler presentare per introdurre ildi, perché “i negazionisti fanno più male della grandine e del caldo messi insieme”. E dopo sette giorni, il bilancio non è proprio dei migliori. Più rosso che verde! Certo, l’idea-provocazione di Bonelli è stata pensata anche per strappare alle altre narrazioni dominanti spazi e opportunità e provare così ad allargare la propria nicchia mediatica che negli ultimi mesi si è notevolmente ristretta, a causa delle incursioni degli eco-vandali di Ultima Generazione che si sono guadagnati la ribalta televisiva e della Rete. Un abbozzo di questa strategia, del resto, era già emerso con l’esibizione in Parlamento dei sassi prelevati dal fiume Po in secca ed ...

...in cui anche in Italia è alta la discussione in merito al cosiddettoclimatico , con il leader di Europa Verde Angelo Bonelli che è arrivato a chiedere che questo diventi un. " ...C'è chi, come il deputato Angelo Bonelli , ha proposto ildiclimatico, chi ha invocato il tso per i negazionisti. Tutto questo in verità non sarebbe necessario , basterebbe che l'......la discussione alla Camera della proposta di legge per rendere la gestazione per altri...nel momento in cui lItalia brucia al Sud e subisce nubifragi senza precedenti al Nord con un...

Fossero i negazionisti persone comuni li si potrebbe semplicemente ignorare, bloccandoli sui propri profili... (leggi) ...Viviamo un'epoca di allarmi concatenati tra di loro in cui si esiste solo in un processo continuo di mobilitazione totale che non ammette dubbi o sfumature. Ma così sono in pericolo libertà e senso de ...