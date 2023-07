Rauw Alejandro e Rosalìa si lasciano poco prima delle nozze

(Di mercoledì 26 luglio 2023)si. Interrompono la loro relazione dopo aver annunciato il loro matrimoniosi. La coppia più amata e discussa del 2023 dopo la proposta di matrimonio dal cantante spagnolo sembrerebbe aver passato un momento di crisi per poi prendere la decisione definitiva cioè lasciarsi. Difatti, dopo la notizia avvenuta martedì scorso dalla rivista PEOPLE, sembrerebbe che lo stessoha cercato di trattenere le lacrime dinanzi al pubblico durante una esibizione. Lo stesso sarebbe successo asalendo sul palco di Parigi al famoso evento del Lollapalooza. La cantante si sarebbe emozionata mentre si esibiva in una ...

Stando a quanto riportato da People, la coppia avrebbe deciso di separarsi di comune accordoAmore, addio. Rosalia esi sono lasciati dopo tre anni e una proposta di matrimonio La superstar spagnola vincitrice di 2 Grammy Awards e di 12 Latin Grammy Awards e il collega portoricano avevano in programma ...Per i fan erano destinati a diventare i nuovi Beyoncé e Jay - Z, una power couple di spessore nel panorama musicale della nuova generazione, ma per Rosalía ela favola è finita ancora prima di diventare realtà, almeno per ora. I due cantanti, infatti, si sono lasciati all'improvviso, dopo tre anni in coppia e una proposta di matrimonio più ...

Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati dopo 3 anni, lo scorso marzo la proposta di matrimonio Fanpage.it

La superstar spagnola, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 12 Latin Grammy Awards, aveva ricevuto a marzo una proposta di matrimonio dal collega portoricano ...Dopo aver annunciato il fidanzamento a marzo, i cantanti Rosalía e Rauw Alejandro si sono lasciati. I due, entrambi trentenni, si frequentavano da tre anni ed avevano rilasciato pochi mesi fa l'EP col ...