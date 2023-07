Rai | un altro “escluso” | Saviano non è nei palinsesti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio Tanti cambiamenti per la Rai del prossimo anno. Tra addi e scelte aziendali non ci sarà nemmeno Roberto. Non tornerà sulla rete pubblica il suo programma c Insider – Faccia a faccia con il crimine quattro puntate , previste tra novembre e dicembre su Rai 3. Lo ha detto, in un’intervista concessa a Il Messaggero, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. “non è in palinsesto”. E quando gli si chiede se sia stata applicata la stessa linea scelta per Facci replica: “La scelta è aziendale, non politica”, spiega Sergio a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno. E sulla scelta di nominare tanti vicedirettori l’ad della Rai argomenta: “Perché siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Mare fuori 3, uscita a febbraio prima su Raiplay poi in onda su Rai 2, da oggi è sulla piattaforma dove già per due volte la serie dei ragazzi del carcere minorile di Napoli ha trovato nuovi ...