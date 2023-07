(Di mercoledì 26 luglio 2023) “non è in”. A dirlo è l’amministratore delegato della Rai Robertoin un’intervista a Il Messaggero. “Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?”, la domanda del giornalista. “Le ripeto:non è in”, ribadisce. “lanon”, ha spiegato a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno.ha poi spiegato ladi nominare oggi tanti vicedirettori: “Perché siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità che è del 60 per cento per quanto riguarda i vicedirettori”.

Ad annunciare la decisione è stato l'amministratore delegato dellaRoberto: " La scelta è aziendale , non politica", spiega in una intervista sul Messaggero . Salta quindi il programma di ..."La scelta di Saviano è aziendale e non politica - ha detto Robertoin un'intervista al Messaggero, in cui ha tracciato un quadro dell'attuale situazione- . Abbiamo trovato un'azienda ...Roberto, amministratore delegato della, come mai laal tempo del centrodestra nomina tanti vicedirettori in quota Pd e M5S nei telegiornali "Perché siamo un'azienda, mai come questa volta, ...

Rai, Sergio: “Saviano non è in palinsesto. Scelta aziendale non politica" la Repubblica

Roberto Saviano non avrà programmi in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato dell'azienda televisiva Roberto Sergio, in un'intervista a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...