Rai | Pd solleva il caso Saviano in Antimafia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Verini: "Defenestrazione del giornalista ha un significato inquietante". L'ad Sergio al Messaggero: "Non è in palinsesto. Scelta aziendale, non politica" Il deputato del Partito democratico Walter Verini hato, a nome del gruppo dem, ildavanti alla Commissione parlamentareprima dell’inizio dell’audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, prevista oggi. “La defenestrazione didalla Rai non è l’uscita di un qualsiasi giornalista – ha detto Verini -, ha un significato inquietante e pensiamo che l’, per il profilo, la storia, il ruolo di, se ne debba occupare”. “Chiediamo, come gruppo Pd, che si discuta dell’argomento, pensiamo che questo tema debba interessare questa ...

In cda, convocato oggi, l'ad Rai Sergio potrebbe affrontare il "caso Saviano", sollevato dalla Lega e da Fdi. A pesare, nei confronti dell'autore di Gomorra, le dichiarazioni contro il vicepremier Sal ...