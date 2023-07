Rai | Pd | ‘incomprensibile scelta su Saviano | Meloni militarizza tv pubblica’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Incomprensibiledi cacciaredalla Rai.scellerata che farebbe da contraltare a quella di eliminare la fascia condotta da Facci? Inquietano parecchio le scelte del governoche sta letteralmentendo il servizio pubblico televisivo. Bruttissimo segnale anche nella lotta alla mafia nonché perdita di prestigio internazionale per la Rai e per il Paese”. Lo dichiarano i componenti del Partito democratico della commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. L'articolo CalcioWeb.

