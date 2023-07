Rai | Kelany Fdi | ' bene cancellazione programma Saviano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Incredibili le strumentali, inopportune e irrituali richieste del Pd di discutere addirittura in commissione Antimafia ladeldi. Non si usano le istituzioni per farne dei fortini a difesa dei propri protetti.ha usato un linguaggio incompatibile con la presenza sul servizio pubblico definendo un ministro della Repubblica ‘ministro della mala vita', dunqueha fatto la dirigenza Rai a bloccare il suo. L'arroganza dei dem ha decisamente travalicato i limiti, ma da oggi, grazie alla nuova dirigenza Rai, il servizio pubblico inaugura un nuovo corso, autenticamente pluralista ed imparziale, in cui i codici di condotta si applicano indipendentemente dall'appartenenza politica”. Lo dichiara Sara ...