Rai | Kelany Fdi | ‘bene cancellazione programma Saviano’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Incredibili le strumentali, inopportune e irrituali richieste del Pd di discutere addirittura in commissione Antimafia ladeldi Saviano. Non si usano le istituzioni per farne dei fortini a difesa dei propri protetti. Saviano ha usato un linguaggio incompatibile con la presenza sul servizio pubblico definendo un ministro della Repubblica ‘ministro della mala vita’, dunque bene ha fatto la dirigenza Rai a bloccare il suo. L’arroganza dei dem ha decisamente travalicato i limiti, ma da oggi, grazie alla nuova dirigenza Rai, il servizio pubblico inaugura un nuovo corso, autenticamente pluralista ed imparziale, in cui i codici di condotta si applicano indipendentemente dall’appartenenza politica”. Lo dichiara Sara, deputata di Fratelli d’Italia e ...