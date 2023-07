Rai | Gian Marco Chiocci cambia menù al Tg1

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Tg1 di: “Basta panini e pastoni. Fate domande. Uscite!” Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 5 Ecco la carezza al montatore Rai del direttore del Tgl,Stone: “Sono professionisti, il vanto della Rai”. La sua idea di giornalismo: “Meglio prendersi un giorno in più, e fare un collegamento in meno, per confezionare un servizio più incisivo e puntuale. Voglio vedervi uscire dalla redazione, il più possibile. E sorridete. Non perdete tempo a fare la guerra al collega. Non è lui il vostro nemico”. Questa è invece la frase alla Tony D’Amato, l’allenatore che ogni maledetta domenica incitava i suoi Sharks: “Si gioca tutti insieme, si fa squadra. In questo mese la porta del direttore è stata sempre aperta, e aperta continuerà a restare”. La chiamano la stanza “ambulatorio”. Li ha ricevuti uno per uno: “Dimmi, confidati”. Ed era dunque lui, ...