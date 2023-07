Rai | Gasparri | ‘Antimafia si deve occupare di legalità non di narcisismo conduttori’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug (Adnkronos) – “Altro che antimafia, la sinistra si rivela presuntuosa e razzista. Presuntuosa perché ritiene che i propri alfieri siano intoccabili e incontestabili. Razzista perché ritiene che qualcuno possa essere insultato, in questo caso Salvini o altri, e qualcun altro no”. Lo dice il senatore di Forza Italia Maurizio. “Che differenza c’è tra le contestazioni che sono state fatte al giornalista non di sinistra e le critiche fatte a Saviano per le offese reiteratamente espresse nei confronti di esponenti politici a lui sgraditi? Perché la Rai secondo la sinistra, che lo ha chiesto con fermezza, in certi casiintervenire e in altri dovrebbe subire? Questo è il tipico razzismo della sinistra al quale noi non intendiamo soggiacere. E al quale nemmeno la Rai ovviamente si può e sirassegnare”, prosegue. ...