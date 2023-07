... etc.) come su quelli sociali (migranti) insegue la sinistra 'radical' di Bonelli&" ... il Pd ha inseguito gli obiettivi di breve periodo: le legge elettorale, la riforma della, il ...Nicola(AVS) , esprimendo sconcerto per la scelta della maggioranza, da un lato, di ... come quella sullada rendere autonoma rispetto alle interferenze della politica e in relazione all'...... a cura diParlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponderà a un'... sull'entità delle spese per programmi di armamento militare e le relative coperture finanziarie (" ...

Rai: Fratoianni, 'vertici viale Mazzini equiparano Saviano a Facci' Il Dubbio

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “È davvero incredibile: in questo Paese si pone un problema di par condicio nel servizio pubblico radio-tv, sempre più occupato dal governo e dalla maggioranza e cosa fanno ...L'ondata nera sull'Europa si ferma in Spagna. Da Fratoianni a Calenda, le opposizioni italiane brindano alla disfatta degli amici di Meloni ...