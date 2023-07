...era così ingenuo da pensare che avrebbero mai dato a Saviano col nuovo corso fascista in, ma ... Di cosa Dell'esclusione di Filippo, che definisce come "il picchiatore verbale che ha ......l'applicazione dello stesso principio che ha portato all'allontanamento di. L'amministratore delegato Sergio, secondo il Corriere, avrebbe la speranza di 'abbassare i toni e sottrarre laal ...Roma, 26 lug. " "Incomprensibile scelta di cacciare Saviano dalla. Scelta scellerata che farebbe da contraltare a quella di eliminare la fascia condotta daInquietano parecchio le scelte del governo Meloni che sta letteralmente militarizzando il servizio ...

Rai: Facci, 'Saviano fuori non mi rende più contento, siamo due voci in meno' OlbiaNotizie

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il fatto che abbiano eliminato la mia voce non mi fa essere contento per l’eliminazione di un’altra. Non siamo pari e patta, siamo due voci in meno”. Filippo Facci comment ...Ieri è stata annunciata la sospensione del programma di Roberto Saviano che sarebbe dovuto andare in onda su Rai 3 a novembre.