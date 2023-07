Rai cancella Saviano

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roberto- Insider (foto US Rai) Dopo Filippo Facci, anche Robertoè fuori dalla Rai. Il suo programma Insider – Faccia a faccia con il crimine, già registrato e previsto a novembre in prima serata su Rai 3 (quattro puntate al sabato), non andrà in onda. “La scelta è aziendale, non politica“ precisa al Messaggero l’Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio, che non vuol sentir parlare di “regolamento di conti” dopo il caso Facci. Alla base della decisione, tuttavia, ci sarebbero proprio le polemiche per il linguaggio usato dallo scrittore e giornalista napoletano nei confronti di Matteo Salvini. Nei giorni scorsi il conduttore di Insider ha scritto su X, ex Twitter: “Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire?“ parlando di Salvini e del caso Carola Rackete. Forza Italia ha ...