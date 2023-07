Radu lascia di nuovo l’Inter | oggi visite mediche | un obiettivo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Perè pronta una nuova esperienza, dopo aver passato la scorsa stagione tra Cremonese e Auxerre. Si attende ormai soltanto l'ufficialità del passaggio al Bournemouth. IN CHIUSURA – Ionut Andreiva in Premier League. Il portiere rumeno giocherà nel Bournemouth, con l'accordo raggiunto conper un prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro.è il giorno delle, presumibilmente domani arriverà anche l'annuncio ufficiale. L'diè giocarsi il posto e riuscire a spuntarla sugli altri due portieri, Norberto Neto (ex Fiorentina e Juventus) e Mark Travers (era il vice di Neto nella scorsa stagione).