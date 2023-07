Queste balene nel cielo non provano l’esistenza del «progetto Blue Beam» | sono effetti speciali

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Avete mai sentito parlare del «»? Si tratta di una teoria del complotto secondo cui il Nuovo Ordine Mondiale vorrebbe manipolare la popolazione attraverso ologrammi. La narrazione esiste dal 1994, ma ha avuto notevole fortuna all’indomani dello scoppio della pandemia da Coronavirus. Come ricostruiscono infatti i colleghi di Mythdetector, nello scenario descritto da Serge Monast, l’Anticristo, il metodo delle epidemie per stabilire il controllo sugli esseri umani interviene nella terza, ultima fase. I teorici del complotto ritengono che questo processo sia già iniziato, e ultimamente si avvalgono di un bizzarro video proveniente da Dubai per dimostrarlo. Per chi ha fretta: Un video dalla durata di 20 secondi in cui si vede un gruppo diche sembrano volare nele ...