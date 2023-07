Quanto è favorevole per il Botswana il nuovo accordo sui diamanti trovato con De Beers?

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sulla carta molto più del precedente, perché prevede meno utili per l'azienda e più per il governo, ma qualche dubbio rimane

Maggioranza vota, la pratica viene approvata. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLE STIME ... Lei può brontolarevuole ma il Comune sta progettando ed è un Comune sano'. 10 FAVOREVOLI E ...... aggiunge il Prefetto, ha ottenuto il pareredel Comitato Provinciale per l'Ordine e la ...tiene a ribadire come il fenomeno delle truffe agli anziani sia particolarmente odioso inin ...'Sono molto soddisfatto per il pareredelle commissioni Affari costituzionali e Lavoro ... Èafferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro, On. Walter Rizzetto (FdI).

Falso in bilancio: obbligatorio mettere a bilancio le conseguenze di ... Altalex

Sulla carta molto più del precedente, perché prevede meno utili per l'azienda e più per il governo, ma qualche dubbio rimane ...