... sita all'interno del villaggio Ippocampo di mare, dove hannoall'interno del comodino ... Ilè stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto.I militari dell'Arma, infatti, hannodue chili di cocaina contenuta in diversi involucri ... Subito dopo si è registrato un andirivieni anomalo intorno all'abitazione del presunto. A quel ...Il 18enne è statoin possesso di diverse specialità di sostanza stupefacente per soddisfare tutte le esigenze dei propri 'clienti'. Sequestrate 25 dosi di crack, 15 dosi di cocaina, 17 di ...

Pusher trovato carbonizzato nel Napoletano, c'è un indagato Agenzia ANSA

C'è un indagato per la morte di Vincenzo Iannone, il pusher di 47 anni ritrovato carbonizzato in un'auto lo scorso 21 luglio nella zona collinare di Marano di Napoli. (ANSA) ...Ancora un arresto per spaccio di droga nel centro storico di Genova. I carabinieri, durante alcuni controlli, hanno sorpreso un 21enne originario del Senegal a vendere crack ed eroina a un italiano di ...