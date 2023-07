Purghe staliniane | Veronesi non molla Verso la resa dei conti alla Bohème

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La convulsione o il singhiozzo che sopravvengono dopo una purga eccessiva, sono cattivo segno. Una massima, quella di Ippocrate, che calza a pennello con la surreale vicenda creatasi attorno al Festival Puccini. Il maestro Alberto, dopo essere stato defenestrato, non ha infatti alcuna intenzione di darsi per vinto. Anzi, punta il dito e va dritto al cuore del problema: la politica di sinistra che, in Toscana, pensa da sempre di potere fare e disfare, determinare e disporre. "Il Festival Puccini ha convocato una prova straordinaria, impiegando soldi e risorse dello Stato – configurando tra l'altro anche un consistente danno erariale – per far fare a coro, orchestra, banda, cantanti e comparse, una prova straordinaria il 28 luglio onde poter realizzare quella che si configura come una vera e propria purga staliniana”. Il maestro, in una lunga intervista ...