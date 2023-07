Purgatori | caccia alla verità | via all' autopsia | ipotesi super-perizia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È stata eseguita nella serata di ieri, martedì 25 luglio,, all'istituto di medicina legale del policlinico romano di Tor Vergata, la tac sulla salma del giornalista Andrea, deceduto nella Capitale lo scorso 19 luglio. L'esame sarà seguito oggi 26 luglio dall', in programma alle 16 in virtù dell'incarico conferito dai pm di Roma. Sulla morte del giornalista, in seguito a una denuncia dei familiari, la procura capitolina ha infatti aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e dal pm Giorgio Orano. Tra gli obiettivi degli esami c'è quello di riuscire a verificare la presenza delle metastasi, il loro stadio e la loro posizione, nonché dell'eventuale ischemia. Anche per questo, assieme all'esame autoptico, saranno effettuati prelievi di natura anatomopatologica, che potrebbero fornire elementi importanti ...