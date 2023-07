Puglia | incendi su più fronti | tornano sotto controllo Vieste e San Cataldo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) su Tg. La7.it - Anche laè in fiamme in più zone. Sonogli, in provincia di Foggia, e a San, a pochi chilometri da Lecce. In ...

Anche laè in fiamme in più zone. Sono sotto controllo glia Vieste, in provincia di Foggia, e a San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce. In entrambi i casi sono ancora in corso le operazioni ...... cui 14 in Sicilia, 12 dalla Calabria, 4 dalla Sardegna, 3 dallae una dall'Abruzzo. Una ... impegnati a fronteggiare l'emergenzaboschivi. La squadra piemontese è composta da 9 unità con ...È quanto denuncia Coldiretti, in relazione agliche stanno mangiando centinaia di ettari sul Gargano, interessando anche le aziende agricole. "Solo nel 2022 a Foggia sono stati ...

Sembrano essere sotto controllo al momento gli incendi divampati ieri a Vieste, in provincia di Foggia; e a San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce. In entrambi i casi sono ancora in corso ...Sono sotto controllo gli incendi a Vieste, in provincia di Foggia. Ma l’arcivescovo Mosconi non fa sconti: “Va denunciato con chiarezza che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il ...