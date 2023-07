(Di mercoledì 26 luglio 2023) È statain G.U. n. 171 del 24 luglio 2023 la14 luglio 2023, n. 93, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica anche nota come. Essa risulta dall’unificazione di due successive proposte presentate dall’on. Elena Maccanti e dall’ on. Federico Mollicone, ha avuto un iter rapido...

Entra in vigore l'8 agosto 2023 la nuova Legge 93/2023 (sullaUfficiale n. 171 del 24 luglio) contro la pirateria online e la diffusione illecita di contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso la rete. Come previsto dal nuovo ...ATTACCO ALLA PIRATERIAinUfficiale la legge che conferirà all'Agcom il potere di ordinare ai prestatori di servizi, inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'...Pugno duro contro la pirateria on line: bloccato l'accesso ai siti, anche entro 30 minuti per gli eventi in diretta trasmessi abusivamente. È quanto prevede la legge 93/2023 (sullaUfficiale del 24/7/2023 n. 171, in vigore dell'8/8/2023), con cui viene attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare ai ...

AFAM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo alle nuove assunzioni 2023/24 Scuolainforma

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge antipirateria , È stata pubblicata in G.U. n. 171 del 24 luglio 2023 la Legge 14 luglio 2023, n. 93, contenente le disposizioni per la prevenzione ...L'attore Kevin Spacey è stato assolto oggi dalle accuse di molestie e abusi sessuali che gli erano state contestate in Inghilterra da 4 uomini.