Psg | silenzio stampa su Mbappé | Luis Enrique non parlerà fino all’inizio della Ligue 1 L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il caso di Kyliansta diventando una telenovela ogni giorno di più. Secondo quanto riportato da, il Psg ha indettoper tutta la duratatournée in Asia. Non sarà soloa non poter affrontare l’argomento, ma anche i calciatori, come nel caso di Vitinha e Danilo, intervistati dopo l’amichevole contro l’Al Nassr; i due hanno specificato che non possono affrontare la questione. La prima giornata di campionato del Psg sarà il 13 agosto contro il Lorient e,ad allora, il tecnico spagnolo non potrà pronunciarsi sull’argomento, poiché rischierebbe di dire qualcosa di diverso rispetto alle dichiarazioni del club. L'articolo ilNapolista.