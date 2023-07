PSG | guaio Mbappé per Luis Enrique | il caso impedisce al tecnico una cosa

(Di mercoledì 26 luglio 2023)per il neodel PSG, impossibilitato dal compiere una mossa per ilCome riportato da RMC Sport, ilha spaccato in due lo spogliatoio del PSG, che da una parte vorrebbe mostrare il proprio sostegno al compagno, ma dall’altra capisce bene la posizione della società. E così,sta faticando e non poco a costruire un gruppo coeso, nel quale dovrà già integrare ben 7 volti nuovi.

... con la Juventus che nella giornata di martedì ha ufficializzato il rinnovo dell'exfino al ... Solo sei presenze per appena 106 minuti per Pogba in tutte le competizioni, con l'ultimo...Se confermata, questa diagnosi priverebbe ildi una delle proprie stelle dell'attacco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League , in programma il 14 febbraio al Parco dei Principi ...... ma in Francia continuano a ritenere lo slovacco una priorità per il. Inter, per la difesa ...aveva ricevuto un pestone in allenamento mercoledì pomeriggio ma anche lui si è lasciato questo...

Mbappé, offerta shock: 300 milioni per lui - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Kylian Mbappè è stato messo fuori rosa dal PSG, per il club francese potrebbero esserci dei guai burocratici in arrivo È stata forse la notizia shock della settimana calcistica, ma tra Kylian Mbappè e ...Il mondo del PSG è stato squassato dalla decisione del club francese di estromettere Kylian Mbappé dalla tournée in Giappone e conseguentemente ufficializzare la messa in vendita del campione transalp ...