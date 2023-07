Psg | dalla Francia | “Mbappè dice no alla maxi offerta saudita Al Hilal su Osimhen”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella lista di chino, c’è anche Kylian Mbappé. Secondo L’Equipe, il fuoriclasse del Psg avrebbe detto noproposta dell’Al, clubpronto a sborsare 300 milioni per il cartellino del giocatore francese, che avrebbe ricevuto un biennale da 400 milioni di euro. Niente da fare,ha detto no e a nulla è servito il viaggio a Parigi di alcuni emissari della società. Il club si consola con l’arrivo di Malcon dallo Zenit San Pietroburgo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il futuro di, dopo l’esclusionetournée è tutto da scrivere. Senza rinnovo, il Psg punta a cederlo, ma allo stesso tempoha rifiutato la prima, veraarrivata. Aspettando ...

Si tratta di Marco Verratti , centrocampista della nazionale e del, a un passo dal ... In attesa di ulteriori dettagli,durata del contratto alla cifra disposta a spendere dagli arabi, la ...... che qualche anno fa fu a un passoRoma , ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. ... Sarà allenato da Gerrard: lascia l'Europa dopo le esperienze con le maglie di(dove è cresciuto), ...Futuro però ancora tutto da scrivere, c on ilpronto a cederlo in caso di mancato rinnovo di ... Il club di Lotito ha incassato 40 milionisua cessione. Vai alla Fotogallery

Notizia cruciale da Fabrizio Romano. Il giocatore del Paris Saint Germain è clamorosamente vicino ad un club saudita. Tutti i dettagli Continua la campagna d’acquisti saudita in Europa. I club della P ...Renato Sanches alla Roma si può fare per davvero. A confermarlo è l'autorevole quotidiano francese 'L'Equipe', secondo cui il centrocampista portoghese in uscita dal PSG potrebbe davvero trasferirsi ...