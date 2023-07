Proviamo a dire “la penultima volta” anziché “l’ultima” | è poetico e incoraggiante

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ho un amico che non è stato bene, sta risalendo. Lui canta molto, di preferenza in castigliano, per esempio: “Como si fuera esta noche la ultima vez”. L’altro giorno scherzavamo su cose serie, e abbiamo deciso che, salvo quando non sia possibile se non a costo del ridicolo, sostituiremo all’aggettivo “ultimo”, “ultima”, singolare e plurale, l’aggettivo “penultimo”, “”, eccetera. Era successo che quando il mio amico sembrava alla fine, la sua bravissima medica aveva detto: “Facciamo un ultimo tentativo…”. “Penultimo – mi era venuto di, di implorare quasi – facciamo un penultimo tentativo”. Dunque scherzavo ora con lui, che aveva appena commentato non so che frase: “Non è detto”. Eccoci: “Non è mai dettaparola” – se non è mai detta, vuolcheparola è ogni ...