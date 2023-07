Lo spadista ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana per sfidare al primo turno del tabellone al Mondiale di scherma a Milano il russo Vadim Anokhin. La decisione, incerta fino all'ultimo, è ...Lo spadista ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana per sfidare al primo turno del tabellone al Mondiale di scherma a Milano il russo Vadim Anokhin. La decisione, incerta fino all'ultimo, è ...

Protesta antirussa: spadista ucraino non si presenta in pedana La Gazzetta dello Sport

Reizlin non ha gareggiato contro il russo Anokhin nel primo turno del tabellone del torneo di Spada individuale maschile ...