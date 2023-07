Pronto soccorso | Ciampi | siamo allo sbando | De Luca incapace di fermare la fuga dei medici

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti "Al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, già sotto organico, vanno via altri sei infermieri. L'organico di un reparto del Dea di secondo livello, fondamentale per i cittadini della provincia, manca di dieci infermieri rispetto alle linee guida del ministero della Salute che indicano il numero minimo in 24 unità. La stampa parla di sei infermieri complessivi che hanno lasciato o stanno per lasciare il reparto e di continue proteste degli infermieri che contestano la gestione degli accessi all'emergenza.