Programmi TV di stasera | mercoledì 26 luglio 2023 Su Rai1 il film ‘Tuesday Club – Il talismano della felicità’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tuesday- Ilfelicità, ore 21.25: Tuesday– Ilfelicitàdel 2022 di Annika Appelin con Marie Richardson. Prodotto in Svezia. Trama: Karin, una donna che ha superato la cinquantina, ha sempre dedicato e sacrificato tutta sé stessa alla famiglia. Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito, decide di pensare finalmente a lei e ai suoi desideri, iscrivendosi ad un corso di cucina con le due sue migliori amiche. Questa esperienza non la porta solo ad imparare a cucinare ma anche a scontrarsi con il burbero chef e a conoscere il “Tuesday”, il gruppo di persone che frequentano il corso, che l’aiuteranno a riscoprirsi e a lasciarsi finalmente andare. Rai2, ore 21.20: Delitti in ...

... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 25 Luglio 2023 . I Migliori Filmin TV, Martedì 25 Luglio 2023 Inception (...Film di avventura da vederein tv Hugo Cabret, ore 21:00 su Sky Cinema Family Martin ... Iin chiaro Tuesday club " Il talismano della felicità, ore 21:25 su Rai 1 Un cambiamento ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 24 Luglio 2023 . I Migliori Film...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 25 luglio la Repubblica

Domani sera Ficarra e Picone ritireranno il Premio Volonté 2023, che quest’anno raddoppia: sabato il riconoscimento intitolato al grande attore, al quale il festival cinematografico si ispira, verrà ...Cagliari Roma U 19, stasera è in programma l’amichevole con i giovani giallorossi: la lista degli assenti di Claudio Ranieri Oggi andrà in scena presso lo stadio “Perucca” di Saint-Vincent la seconda ...