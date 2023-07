Programmi TV di stasera | mercoledì 26 luglio 2023 Su Rai1 il film ‘Tuesday Club – Il talismano della felicità’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tuesday- Ilfelicità, ore 21.25: Tuesday– Ilfelicitàdel 2022 di Annika Appelin con Marie Richardson. Prodotto in Svezia. Trama: Karin, una donna che ha superato la cinquantina, ha sempre dedicato e sacrificato tutta sé stessa alla famiglia. Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito, decide di pensare finalmente a lei e ai suoi desideri, iscrivendosi ad un corso di cucina con le due sue migliori amiche. Questa esperienza non la porta solo ad imparare a cucinare ma anche a scontrarsi con il burbero chef e a conoscere il “Tuesday”, il gruppo di persone che frequentano il corso, che l’aiuteranno a riscoprirsi e a lasciarsi finalmente andare. Rai2, ore 21.20: Delitti in ...