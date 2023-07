Processo in Vaticano | chiesti 7 anni e 3 mesi per il cardinale Angelo Becciu | abuso d' ufficio e peculato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo un lungo, durato circa un anno e mezzo, arrivano le prime richieste di pena del Promotore di Giustizia del, Alessandro Diddi, nell'ambito dell'indagine sulla gestione e la compravendita del Palazzo di Londra, che ha portato i conti della Santa Sede in rosso. Per il

Processo in Vaticano, per Becciu chiesti 7 anni e 3 mesi di carcere Corriere della Sera

CITTA' DEL VATICANO. Il promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu, in un processo per… Leggi ...