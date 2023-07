Processo in Vaticano | chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Becciu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Settee tredioltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. E’ la richiesta di condanna del Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, per ilAngelonell’ambito delper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del palazzo londinese. Il pm ha chiesto in totale 73più pene interdittive per i dieci imputati.

Dopo moltissime udienze e qualche colpo di scena il promotore di giustizia, Alessandro Diddi, oggi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo ...abbassare questo, ...E' la richiesta di condanna del Promotore di giustizia, Alessandro Diddi, per il cardinale Angelo Becciu nell'ambito delper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo ...Il promotore di giustiziaAlessandro Diddi ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu. E'...di ieri dello stesso Promotore di giustizia nell'ambito del...

Processo in Vaticano: ampio spazio alle accuse al cardinale Becciu Vatican News - Italiano

Nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese. Il pm ha chiesto in totale 73 anni più pene interdittive per i dieci imputati ...Il promotore di giustizia del Vaticano, Alessandro Diddi, ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale: il processo è quello sulle presunte frodi nei fondi della Santa Sede ...