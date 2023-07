Probabili formazioni Juventus-Milan | amichevole 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lediestiva in USA, in programma nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio al Dignity Health Stadium, casa dei Los Angeles Galaxy. Si gioca alle 04:30 con diretta tv su Dazn e Sky Sport Summer, oltre allo streaming su Sky Go e NOW. Grande curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti arrivati dal mercato. Weah raccoglie l’eredità di Cuadrado e sembra un acquisto da 3-5-2, mentre Pioli può contare su Romero, Reijnders, oltre che su Pulisic e Loftus-Cheek. Di seguito, le possibili scelte dei due allenatori. Essendo un, con cambi illimitati, difficilmente l’11 di partenza offrirà indicazioni su quelli che i due tecnici considerano i titolarissimi al momento. Le...