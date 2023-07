Primo sì alla maternità surrogata reato universale E la sinistra si spacca ancora

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il centrosi divide sull’emendamento Magi che riceve solo 9 voti a favore. Il Pd non partecipa al voto, il M5S si astiene, mentre Avs vota sì, ma non mancano le defezioni

Per un capo di stato o di governo, specialmente almandato, varcare la soglia dello studio ... I temi sul tavolo C'era un tempo in cui l'Italia arrivaCasa Bianca certa che l'inquilino di ...... Irlanda del Nord", ci racconta, "mio padre mi fece conoscere ilalbum di Sinead O'Connor The ... "Non sapevo che avrei pianto girando il video", racconta davantimacchian da presa, "ogni ...A distanza di un anno dagli ultimi dieci episodi, finalmente, possiamo anche ammirare il... di nuovo, toccherà al dinamico trio sbrogliare la matassa e portareluce la verità in una serie ...

Scuola, disponibili i dati sugli esiti degli scrutini e degli Esami di ... Miur

Banari. Dal 9 all’11 agosto prossimi il centro del Meilogu ospiterà una tre giorni di musica e manifestazioni religiose in onore del patrono del paese. Unica data sarda per le stars internazionali del ...La vita privata di Sinead O’Connor, la voce di Nothing Compares 2 U morta all’età di 56 anni: i matrimoni lampo e la nascita dei quattro figli ...