Prezzi carburanti | ondata di rialzi per benzina e gasolio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Verde in “fai da te” oltre 1,87 euro/litro e diesel a 1,72 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprilediquesta mattina sui listini deiconsigliati didei maggiori marchi. Lo segnala Staffetta Quotidiana spiegando che sono in forte rialzo anche le medie nazionali deipraticati alla pompa, con lain “fai da te” oltre 1,87 euro/litro e ila 1,72 euro/litro, ai massimi dallo scorso aprile. Ripiegano le quotazioni dei prodotti raffinati dopo due forti aumenti consecutivi. Brent ancora sopra gli 82 dollari al barile. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati die ...

Infine, entro il 2027 sarà creata una banca dati dell'Unione Europea suialternativi per fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità, sui tempi di attesa o suinelle ...Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Per IP e Q8 registriamo un rialzo di due ...Ha detto infatti il direttore Di Pasquale: 'diciamo che c'è stata la tempesta perfetta, perché scontiamo ancora il calo dei passeggeri post covid e l'incremento deideipost guerra. ...

Dossier prezzi carburanti Staffetta Quotidiana

