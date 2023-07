Pretoriani traditori. Cosa sta succedendo in Niger

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La mobilitazione di elementi della Guardia Nazionale attorno al Palazzo Presidenziale nella capitale Niamey, nella tarda mattinata del 26 luglio, simboleggia l’inizio di un tentativo di colpo di Stato in. Stando alle notizie disponibili, i militari avrebbero bloccato gli accessi alla residenza del presidente eletto Mohamed Bazoum, che sarebbe stato preso in ostaggio dalle forze ribelli e avrebbe avviato una trattativa con i golpisti. Oltre al palazzo presidenziali, anche i ministeri adiacenti sarebbero stati bloccati dai golpisti, mentre nel resto della città non sarebbero registrati disordini di alcun tipo. Nessuno colpo da fuoco è stato udito dall’inizio dell’apparente golpe. Secondo alcune fonti, l’intenzione del capo di stato di destituire Omar Tchiani, capo della guardia presidenziale, sarebbe all’origine della sommossa: non a caso, sembra che sia stato ...