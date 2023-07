Presidi di polizia negli ospedali | Anelli Fnomceo | “Importante funzione di deterrenza”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 26 luglio 2023) A ringraziare Schillaci e Piantedosi per idiè Filippo, presidente della“Apprezziamo l’impegno del Ministro della Salute Orazio Schillaci e il subitaneo intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per implementare idie nei pronto soccorso. Si tratta di un efficace deterrente alle aggressioni contro il personale, che stanno purtroppo diventando sempre più gravi e frequenti”. Ad affermarlo, il presidente della, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo, in risposta alle dichiarazioni dei due esponenti del Governo. “È questo un ...