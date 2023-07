Presentato a Napoli il progetto “MAPPER”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella mattinata di ieri, martedì 25 luglio, si è tenuta apresso l’aula Rari dell’Università Federico II, a Palazzo Gravina, la conferenza stampa del”, finanziato dal POR CAMPANIA FESR 2014/2020. Asse Prioritario 3 – Competitività del sistema produttivo. Cos’èè unche si articola in due sezioni: Il portale– Mappe on line è stato progettato per realizzare, condividere o scoprire, con un click, un archivio di mappe, itinerari, suggerimenti che, affiancandosi agli strumenti ormai di uso comune come Google Maps o Bing Maps, diventa uno strumento utile per supportare l’evoluzione del turismo “smart” di territori ed aree urbane. Chi vuole, potrà sia creare che usufruire di infinite varietà di itinerari ...

Da diverse ore i suoi mezzi risulterebbero praticamente introvabili ae le app di ... rileva il presidente della Commissione comunale ai trasporti Nino Simeone che haun'...Questo è stato determinante: ilsi ècon un progetto credibile, stimolante e se ti arriva l'offerta del club campione d'Italia non puoi dire di no. Si sono stracciate le linee per ...Questo è stato determinante: ilsi ècon un progetto credibile, stimolante e se ti arriva l'offerta del club campione d'Italia non puoi dire di no. Si sono stracciate le linee per ...

Napoli, presentato il potenziamento dei trasporti su ferro - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Dopo aver destato grande interesse tra i tanti napoletani e i turisti di tutto il mondo in visita alla città di Tasso, la manifestazione “Sorrento Incontra 2023”, promossa dal Comune di Sorrento e rea ...NAPOLI – Uno splendido cucciolo di giaguaro è nato nello zoo di Napoli: è stato chiamato Victor, come Osimhen, attaccante del Napoli. È nato dall’unica coppia riproduttiva di giaguari presenti oggi in ...