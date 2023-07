(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nel 1989, il regista Nanni Moretti ha girato Palombella rossa, una straordinaria testimonianza del travaglio interiore di un funzionario del Partito Comunista Italiano di fronte alla crisi ideologica della sinistra italiana negli anni della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il protagonista, Michele Apicella, soffre di improvvise perdite di memoria, che diventano metafora di un’identità perduta di un uomo, come tanti, costretto a ricostruire o a ritrovare i suoi ideali in una realtà ideologica che appare ormai inevitabilmente frammentaria e inaffidabile. Quando una giornalista lo avvicina ai bordi di una piscina dove si svolge una gara di pallanuoto e gli chiede se ha commenti riguardo a questo “trend negativo” Moretti urla: “Come parla? Io non parlo così, io non penso così… Chi parla male pensa male e chi pensa male vive male… Le parole sono importanti!”. La sua rivoluzione era ...

Con pochi passaggi, possiamodel nostro spazio verde, in maniera del tutto ecologica! Bicarbonato di sodio come disinfettante: l'uso nelle pulizie domestiche. Oltre ad i suoi usi come ...... sia quelli che ci hanno votato sia quelli che non ci hanno votato: per noi esiste una sola città ed è quella di cui dobbiamo". Le linee programmatiche della nuova amministrazione Le ...... occorre imparare da Dio a porre lo sguardo sulla bellezza del grano, cioè al bene presente in ciascuno di noi, nel mondo, nella Chiesa e sulla necessità didi esso perché possa ...

Prenderci cura gli uni degli altri sconfiggerà il vuoto esistenziale di quest’epoca Linkiesta.it

Arriva in sala il 24 - 25 - 26 luglio, grazie a Cinema Revolution, Amore Postatomico di Vincenzo Caiazzo, fantasy ambientato e girato interamente in Campania e diviso, esattamente in due, tra fumetto ...Carglass®, leader della riparazione e sostituzione dei cristalli auto in Italia e nel mondo, si premura di ricordarci 5 semplici regole per prenderci cura della nostra autovettura e goderci al meglio ...