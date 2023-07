Premio Loano 2023 | 19^ edizione

Sembra un aggettivo ingombrante quel "tradizionale" e invece presuppone la riscoperta di un'identità che ci appartiene. E che rivive in questi giorni al, in programma in Liguria "Tradizionale" è un aggettivo ingombrante. Vederlo nell'intestazione di un festival può legittimamente suscitare qualche sospetto: è il caso delper ...Dopo essersi aggiudicato ilGiovani con 'Linguamadre' e aver conseguito da solista i premi Musica contro le Mafie ed Ethnos Gener/Azioni 2020, Ambrogio presenta l'album d'esordio '...2023 19edizione 26 27 e 28 luglio a, 3 giorni dedicati alla tradizione con Rachele Andrioli e Peppe Barra Un viaggio musicale di tre giorni che attraversa il meglio della musica ...

Tutto pronto per l’edizione 2023 del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana IVG.it

Dal 26 al 28 luglio a Loano (SV) – affacciato lì su quel Mar Ligure, crocevia di incontri, influenze e scoperte – si rinnova l’appuntamento con il Premio Loano. Ospiti dell’edizione 2023 sono: Rachele ...Due concerti sorprendenti e avventurosi nella loro esplorazione sonora di territori acustici incogniti.