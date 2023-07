Posizionato un compattatore in Via Mercatovecchio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ statoquesta mattina in viail nuovo cestino autocompattante alimentato ad energia solare. Il contenitore, destinato ai rifiuti da passeggio, è in prestito gratuito per un paio di mesi ed è dotato di vari dispositivi che lo rendono particolarmente funzionale. In primis la sua capacità è particolarmente elevata grazie al sistema automatico di compattazione, dotato di sensore di pressione funzionale al fine di riconoscere l’avvenuto riempimento.Una volta esauriti i 120 litri di capienza il cestino infatti manda automaticamente un alert per avvisare la necessità dell’intervento degli operatori per lo svuotamento. Il tutto viene alimentato ad energia solare grazie alla presenza di un micro pannello posto sulla parte superiore. L’installazione quindi è autosufficiente ed è protetta da una copertura in policarbonato, resistente ...

