Ponte | questa sera interruzione idrica notturna

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa del perdurare della diminuzione di portata proveniente dall’Acquedotto Regionale, dei forti consumi idrici legati alle elevate temperature ed alla chiusura del Pozzo Scuola Media, vi sono bassi livelli di accumulo nei seguenti serbatoi: Alto Servizio, Staglio, Castelluccia e Campo Sportivo. Per tale motivosaremo costretti ad effettuare una chiusura dalle ore 23.00 dialle ore 6.00 di domani mattina, per il ripristino di adeguati livelli di accumulo necessari ad una corretta erogazione. L’interesserà le seguenti strade: 1) per la chiusura del serbatoio Alto Servizio: zone alte di Via Campo Sportivo e relative traverse, zona Campo d’Antuono e parte di Via San Benedetto; 2) per la chiusura del partitore Campo ...