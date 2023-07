Podio tutto italiano nel fioretto femminile | Alice Volpi porta a casa l’oro Di Veroli è argento nella spada maschile

In una tinte azzurre, la trentunenne delle Fiamme Oro ha battuta in finale Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15 - 10. Per la Errigo, invece, si ...Ai mondiali di scherma in corso a Milano ilitaliano nel fioretto femminile. Alice Volpi conquista l'oro in finale contro Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15 - 10. Volpi conquista così il ...'C'è tanto rammarico, ma sono consapevole che oggi ho dato- ha commentato Di Veroli - . E' ... Di Veroli riporta la spada azzurra sulmondiale dopo il bronzo di Santarelli del 2019. Davide,...

