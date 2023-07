Più la giri e più puzza Andrea datti una mossa

Leggi su lortica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Apprendiamo con piacere del ritorno in città di don Danilo, che il vescovoha destinato alla guida della popolosa parrocchia dell’Orciolaia dove, si ricorderà, ha trovato la morte don Agapito messo lì dall’imprudente ed egoreferenziale pensionato che, in quattordici anni, ha raso al suolo questa Diocesi con la compiacenza di molti lecchini che ora lo rinnegano. Orbene, non è certo piacevole raccontare di quel che fu, ma non possiamo esimerci dal farlo visto che, dopo un anno, è ancora al palo se non fosse per gli spostamenti di questi giorni, ben cinque con don Danilo.unae prendi in mano la situazione perché, come si dice da queste parti, più la rumi e più; poiché come veniamo a sapere noi di certi fatti li sai anche tu. Ad esempio, ciò che ...