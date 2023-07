Più controlli agli impianti che trattano rifiuti | convenzione Provincia e Arpa Campania

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRendere più frequenti e sistematici iche gestisconoin Irpinia. È uno degli obiettivi di unasottoscritta tra l’entele di Avellino e l’agenzia ambientale della: in virtù di questo accordo, glidi gestione dei, su cui laha compiti di controllo, verranno “radiografati” con cadenza periodica con il supporto tecnico-operativo dell’. L’Agenzia ambientale effettuerà sopralluoghi per verificare i titoli autorizzativi, verificare la conformità dei luoghi a quanto previsto dai progetti autorizzati, realizzare ispezioni, anche visive, sulle modalità di gestione ...

Quindi occorre avere una visioneampia, che guardi al sistema produttivo nel suo insieme. Aumentare le pene, aggiungere leggi su leggi, non porta a nulla anche perché isono minimi e ...... il problema che richiedetempo è sui parchi. Un po' semplificando si dice che al parco di ... E' l'effetto della 'conta' sul territorio, di chi dopo i primiin giardino o nel condominio '...... personale del Commissariato di Carpi con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine "Emilia Romagna" ha eseguito una serie dianticrimine in città. L'attività rientra in unaampia ...